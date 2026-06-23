‘क्या गारंटी है कि ट्रेड डील के बाद अमेरिका नहीं भारत पर नहीं बढ़ाएगा टैरिफ?’ जयराम रमेश ने मोदी सरकार से पूछा सवाल

पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि USTR जेमिसन ग्रीर भारत दौरे पर हैं। 6 फरवरी 2026 को ट्रेड डील को लेकर भारत और अमेरिका ने संयुक्त बयान जारी किया था। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ को 25 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने का वादा किया। इसके बदले भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए अपना बाजार खोलने पर सहमति जताई। साथ ही, अगले पांच वर्षों तक अमेरिका से 500 बिलियन डॉलर तक की खरीद का वादा किया, लेकिन इस बयान के कुछ ही दिन बाद 20 फरवरी 2026 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दुनिया के कई मुल्कों पर लगाए गए रेसिप्रॉकल टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया।