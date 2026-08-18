18 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

पर्यावरण के मुद्दे पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का मोदी सरकार पर हमला, बोले- हाथियों के रहने की जगह को खत्म किया जा रहा

Elephant corridor: सुप्रीम कोर्ट ने हाथी कॉरिडोर में रुकावट को अस्वीकार्य बताया, केंद्र को सर्वे का निर्देश दिया। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर हाथियों के आवास खत्म करने का आरोप लगाया। पढ़ें पूरी खबर।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Aug 18, 2026

Jairam Ramesh

जयराम रमेश (Photo - ANI)

Elephant corridor Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने हाथियों के पारंपरिक रास्तों यानी एलिफेंट कॉरिडोर में किसी भी तरह की रुकावट या बाधा खड़ी करने को पूरी तरह से अस्वीकार्य कर दिया है। कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय को साफ निर्देश दिया है कि वह देशभर में यह जांचने के लिए सर्वे कराए कि कहीं किसी राज्य में एलिफेंट कॉरिडोर में बाधाएं या अवरोध तो खड़े नहीं किए गए हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है।

क्या बोले जयराम रमेश?

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि खनन और अन्य परियोजनाओं की वजह से हाथियों के आवास और गलियारे लगातार व्यवस्थित ढंग से नष्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में जरूरी सर्वे पहले से मौजूद हैं, लेकिन मोदी सरकार में इन्हें बचाने और संरक्षित करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

दरअसल, हाथियों के कॉरिडोर को लेकर एक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति ज्योयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने स्पष्ट किया कि फसलों और आजीविका के नुकसान को रोकने के नाम पर कोई भी राज्य हाथियों के रास्ते में बाधा नहीं खड़ा कर सकता है। पीठ ने कहा कि हाथी गलियारों में किसी भी प्रकार की बाधा या अवरोध बनाना स्वीकार्य नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वन्यजीवों के मार्ग में रुकावट डालने का कोई औचित्य नहीं बनता। कोर्ट ने कहा कि हाथियों के झुंड लंबी दूरी तय करने के आदी होते हैं और सिर्फ इसलिए कि फसलें बर्बाद हो रही हैं, कोई राज्य उनके रास्ते में बैरिकेड नहीं लगा सकता।

न्यायमूर्ति बागची ने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां आग के गोलों (फायरबॉल) और नुकीली कीलों के इस्तेमाल का चलन इसलिए है क्योंकि हाथी नेपाल से आकर पश्चिम बंगाल होते हुए झारखंड और अन्य राज्यों की ओर बढ़ते हैं। वहीं मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने हरियाणा के यमुनानगर क्षेत्र का जिक्र करते हुए बताया कि वहां से हाथी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की ओर पलायन करते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी राज्य इनके मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकता।

मशाल और आग के गोलों पर रोक

शीर्ष अदालत ने हाथियों को खदेड़ने के लिए किसी भी तरह के फायरबॉल या मशाल के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है और राज्य प्रशासन को इस निर्देश को लागू करने के लिए कहा है।

छह हफ्तों में रिपोर्ट तलब

पीठ ने केंद्र सरकार को छह सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय पहले से ही विभिन्न राज्यों से गुजरने वाले हाथी गलियारों को बाधा-रहित और निर्बाध बनाए रखने के लिए अनिवार्य दिशा-निर्देश जारी कर चुका है। बावजूद इसके, कुछ स्थानीय कारणों से इन गलियारों में रुकावटें, अवरोध और बाधाएं पैदा हो गई हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार और मंत्रालय को नए सिरे से सर्वे कराने और इसकी व्यापक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया, जिसमें यह भी बताना होगा कि ऐसी बाधाओं को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Aug 2026 03:49 pm

Published on:

18 Aug 2026 03:49 pm

Hindi News / National News / पर्यावरण के मुद्दे पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का मोदी सरकार पर हमला, बोले- हाथियों के रहने की जगह को खत्म किया जा रहा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘शराब पीकर स्कूल आता था प्रिंसिपल’, विरोध के बाद हटाया गया, अब 2 नए शिक्षकों की मांग पर अड़े अभिजीत दीपके

Abhijeet Dipke, CJP Abhijeet Dipke, School Thik Karo Campaign, CJP School Thik Karo, Hingoli School News, Maharashtra School News, Hingoli Government School, Government School Maharashtra, CJP News, Abhijeet Dipke School Campaign,
राष्ट्रीय

भगवंत मान के इस्तीफे की मांग, भाजपा नेता रवनीत बिट्टू बोले- सड़क से कानूनी लड़ाई तक जारी रहेगा विरोध

Ravneet Singh Bittu
राष्ट्रीय

वंदे मातरम पर खरगे का बीजेपी पर पलटवार, बोले- ‘18 साल से यही अपराध कर रहा हूं, केस दर्ज करें’

Vande Mataram Controversy
राष्ट्रीय

’12 साल की नींद से जगाया है, अब सोने नहीं देंगे!’ इमरान मसूद की सरकार को सीधी चेतावनी

Imran Masood
सहारनपुर

SAGA Group Scam: ED की बड़ी कार्रवाई, 30 करोड़ के संपत्ति और दस्तावेज जब्त

ED-IT Raid
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.