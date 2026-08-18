तमिलनाडु में राजनीतिक बदलाव के साथ पर्यावरण अभियान पर जोर, अन्नामलाई ने गिनाए संगठन के लक्ष्य

K Annamalai TVK Government: वी द लीडर्स के प्रमुख और तमिलनाडु भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने मंगलवार को कहा कि उनका संगठन तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की सरकार को खुद को साबित करने के लिए एक साल का समय देगा। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि इस अवधि के बाद प्रशासन की ओर से की गई किसी भी गलती को सामने लाने वाला उनका संगठन सबसे आगे होगा।