तमिलनाडु में राजनीतिक बदलाव के साथ पर्यावरण अभियान पर जोर, अन्नामलाई ने गिनाए संगठन के लक्ष्य

वी द लीडर्स के प्रमुख के. अन्नामलाई। फोटो सोर्स-IANS
K Annamalai TVK Government: वी द लीडर्स के प्रमुख और तमिलनाडु भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने मंगलवार को कहा कि उनका संगठन तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की सरकार को खुद को साबित करने के लिए एक साल का समय देगा। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि इस अवधि के बाद प्रशासन की ओर से की गई किसी भी गलती को सामने लाने वाला उनका संगठन सबसे आगे होगा।
अन्नामलाई ने यह बात एग्मोर स्थित राजारथिनम स्टेडियम के पास वी द लीडर्स की ओर से आयोजित पर्यावरण जागरूकता रैली को संबोधित करते हुए कही। इस कार्यक्रम में दिवंगत अभिनेता विवेक की पत्नी अरुलसेल्वी समेत कई लोगों ने हिस्सा लिया।
अन्नामलाई ने बताया कि अगस्त को ‘पर्यावरण माह’ के तौर पर मनाया जा रहा है। संगठन ने इस दौरान 20 लाख पौधे लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। उन्होंने लोगों से पर्यावरण में बदलाव लाने के अभियान का हिस्सा बनने और अधिक से अधिक नागरिकों से इसमें शामिल होने की अपील की।
अन्नामलाई ने वी द लीडर्स की ओर से चलाए जा रहे पर्यावरण संबंधी अभियानों की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि संगठन के स्वयंसेवकों ने तमिराबरानी, वैगई और कावेरी नदियों की सफाई का काम शुरू किया है। उन्होंने बताया कि पिछले चार सप्ताह के दौरान कन्याकुमारी और तूतीकोरिन के बीच 175 किलोमीटर लंबे तटीय क्षेत्र की भी सफाई की गई है।
अन्नामलाई ने कहा कि वी द लीडर्स का लक्ष्य अपने हाथ में लिए गए हर अभियान को पूरा करना और 365 दिनों के भीतर लोगों को उसके ठोस परिणाम दिखाना है। उनके मुताबिक, तमिलनाडु में महज 16 दिनों में पर्यावरण से जुड़े 1,400 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस दौरान करीब 1.6 लाख किलोग्राम प्लास्टिक कचरा भी एकत्र किया गया।
अन्नामलाई ने सफाई कर्मचारियों के सामने मौजूद खतरनाक परिस्थितियों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कई सफाई कर्मचारी बिना सुरक्षा उपकरणों के कचरा इकट्ठा करते हैं। उन्होंने वैगई नदी में प्रदूषण की गंभीर स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि वहां जमा कचरे को हटाने के दौरान स्वयंसेवकों को सांस लेने में भी परेशानी हुई।
वी द लीडर्स प्रमुख ने कहा कि सार्थक राजनीतिक बदलाव तभी संभव है, जब स्वयंसेवक और नेता सेवा की भावना के साथ सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करें। उन्होंने बताया कि संगठन ने 73 दिनों में 20 लाख स्वयंसेवकों को अपने साथ जोड़ा है और अब 50 लाख सदस्यों के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
अन्नामलाई ने कहा कि जब बदलाव के लिए प्रतिबद्ध 50 लाख लोग इस आंदोलन से जुड़ जाएंगे, तब वी द लीडर्स खुद को एक राजनीतिक ताकत में बदल लेगा और जन-केंद्रित राजनीति की दिशा में आगे बढ़ेगा। उन्होंने इस प्रक्रिया के लिए धैर्य की जरूरत पर भी जोर दिया।
अन्नामलाई ने राजनीतिक फैसलों के विकेंद्रीकरण की भी वकालत की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु का भविष्य दिल्ली, फोर्ट सेंट जॉर्ज, पोएस गार्डन, पनैयूर या गोपालपुरम में बैठे नेताओं द्वारा तय नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि फैसले हर गांव और कस्बे के नेताओं की ओर से सामने आने चाहिए।
अन्नामलाई ने भूजल के अत्यधिक दोहन को भी गंभीर चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि उपलब्ध भूजल का 73 प्रतिशत हर साल निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि पानी की कमी वाले देश में सूखे की स्थिति को रोकने के लिए झीलों और तालाबों का पुनरुद्धार जरूरी है।
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