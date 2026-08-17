बीजेपी छोड़ते ही शहजाद पूनावाला पूछने लगे मोदी सरकार को असहज करने वाले सवाल

शहजाद पूनावाला ने अपनी पोस्ट में लिखा कि देश का मिडिल क्लास दिन-रात मेहनत करके कमाता है और ईमानदारी से टैक्स भरता है, लेकिन बदले में उसे क्या मिलता है? उन्होंने कहा कि टैक्स देने के बाद भी लोगों को खराब सड़कें, जहरीली हवा, गंदा पानी और भ्रष्टाचार ही झेलना पड़ता है। उन्होंने मांग उठाई कि जब तक सरकार लोगों को विश्वस्तरीय सुविधाएं नहीं दे पाती, तब तक नौकरीपेशा मिडिल क्लास का पर्सनल इनकम टैक्स पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए।