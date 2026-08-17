‘दिल्ली में सियासी हलचल: PM मोदी से मिले देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के लिए मांगा केंद्र का ‘स्पेशल पैकेज’!’

फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि पीएम से मुलाकात हमेशा उन्हें नई ऊर्जा देती है। मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के विकास से जुड़े मामलों में केंद्र की ओर से मिल रहे सहयोग के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। फडणवीस ने अपनी पोस्ट में कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने राज्य की कई विकास परियोजनाओं से जुड़े मुद्दे रखे और केंद्र से आगे भी मदद की उम्मीद जताई।