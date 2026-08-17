फुकेट फ्लाइट के बाद एयर इंडिया के 2 और पायलट ड्रग टेस्ट में फंसे, 350 की जांच में सामने आया मामला

एयर इंडिया ग्रुप में करीब 5,000 पायलट हैं। कंपनी की ओर से सभी पायलटों की जांच अनिवार्य की गई है। इसका मकसद यह पता लगाना है कि कोई पायलट ऐसे नशीले पदार्थ या ऐसी दवा तो नहीं ले रहा, जिसकी विमान उड़ाने के दौरान अनुमति नहीं है। अब तक करीब 350 पायलटों की जांच हो चुकी है। इसी दौरान दो पायलटों की स्क्रीनिंग रिपोर्ट नॉन-नेगेटिव आई है।