मुंबई को मिलेगी ट्रैफिक से राहत, दिसंबर तक नया पुल शुरू होने से महालक्ष्मी का लंबा डिटूर होगा खत्म

शहर भर के पुराने और जर्जर पुलों के स्ट्रक्चरल ऑडिट के बाद बीएमसी की स्थायी समिति ने महालक्ष्मी में इस नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी थी। यह नया केबल-स्टेड ब्रिज वेस्टर्न रेलवे ट्रैक्स के ऊपर बने पुराने ईस्ट-वेस्ट स्ट्रक्चर की जगह लेगा। यह ब्रिज वेस्ट में रेसकोर्स के पास केशवराव खाड़े मार्ग से शुरू होगा, पश्चिम रेलवे की पटरियों के ऊपर से गुजरते हुए पूर्व में केशवराव खाड़े मार्ग पर शिरीन टॉकीज के पास उतरेगा। इसके साथ ही निर्माण पूरा होने पर यह सात रास्ता को महालक्ष्मी ग्राउंड से सीधे जोड़ेगा। आगे चलकर यह तटीय सड़क (Coastal Road) पर आने-जाने वाले यात्रियों के लिए भी एक प्रमुख लिंक मार्ग साबित होगा।