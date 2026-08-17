स्कूलों में लड़कियों के वॉशरूम की कमी पर SC सख्त, 98,000 स्कूलों का मुद्दा फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

CJI ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही याचिका में उठाए गए मुद्दों से निपटने के लिए एक पूरा फैसला सुना चुका है और याचिकाकर्ता के वकील से पहले के फैसले और निर्देशों को वेरिफाई करने के लिए कहा। वकील ने NITI आयोग की एक रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि 98,000 से ज्यादा स्कूलों में लड़कियों के लिए अभी भी काम करने वाले वॉशरूम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस अर्जी पर आगे बढ़ने से पहले वह कोर्ट के पिछले फैसले में दिए गए निर्देशों की जांच करेंगे।