स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, आतंकी शहजाद भट्टी नेटवर्क का सफाया

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि, देश की सुर​क्षा एजेंसियों ने 14 राज्यों में अलग-अलग जगहों पर मिलकर ऑपरेशन चलाकर नेटवर्क को खत्म कर दिया, जो आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो-टॉलरेंस की शानदार मिसाल है। ISI से समर्थित इस संगठन से IED, पाकिस्तान ऑर्डनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्टल, जिंदा कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले CCTV कैमरे समेत काफी सामान बरामद किया गया। यह नेटवर्क कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था। यह नेटवर्क सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को जोड़कर भीड़भाड़ वाले इलाकों, पुलिस और सैन्य ठिकानों पर हमलों की फिराक में था।