‘नेताओं के बच्चे 1 दिन पैदल चलकर गांव के स्कूल जाएं’, अभिजीत दीपके की मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को खुली चुनौती

बता दें कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभिजीत दीपके ने राज्य सरकार पर ग्रामीण परिवहन व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप लगाया। दीपके ने कहा कि दूरदराज के इलाकों में बच्चों को रोजाना 7 से 10 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता है। मानसून के दौरान कीचड़ और जलभराव के कारण यह सफर और भी खतरनाक हो जाता है। उन्होंने कहा कि चुनाव रैलियों और सभाओं के लिए राजनेता रातों-रात सैकड़ों बसें और ट्रेनें बुक कर लेते हैं, लेकिन गरीब बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सरकार एक बस तक मुहैया नहीं करा पाती। 15 साल बाद भी स्थिति न बदलना बेहद शर्मनाक है।