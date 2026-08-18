शराब पीने वाले प्रिंसिपल के निलंबित होने पर प्रकाश राज का आया रिएक्शन, अभिजीत दिपके की तारीफ करते हुए किया पोस्ट

महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के एक जिला परिषद स्कूल को लेकर चल रहे अभियान के बीच अभिनेता प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा कि ये सिस्टम से जवाबदेही मांगने वाले नागरिकों की ताकत है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से सवाल पूछने की अपील की और अंधभक्ति के बजाय सोचने-समझने की बात कही। प्रकाश राज ने अपने पोस्ट में लिखा- दिमागी बनो, अंधभक्त नहीं।