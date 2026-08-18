Bengaluru double murder case: करोड़ों की लालच में पत्नी ने प्रेमी संग पति की ले ली जान, CCTV बंद कर 4 साल के मासूम का भी घोंटा गला

करोड़ों की लालच में पत्नी ने प्रेमी संग रची पति की हत्या की साजिश, फोटो एक्स ANI@HateDetectors
Bengaluru double murder case: बेंगलुरु के चिक्काबनावारा इलाके में मां-बेटे की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि यह हादसा नहीं, बल्कि एक सोची-समझी खौफनाक साजिश थी। पुलिस ने इस मामले में मृतक अभिनंदन की पत्नी हरिणी को गिरफ्तार कर लिया है। हरिणी पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी विनय के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या की और बाद में पूरी घटना के चश्मदीद गवाह बने अपने ही 4 साल के मासूम बेटे यदुवीर की गला घोंटकर जान ले ली।
घटना सोमवार सुबह की है। हरिणी ने सुबह करीब 7 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर बताया कि उसके पति और बेटा बिस्तर पर बेसुध पड़े हैं। मौके पर पहुंची पुलिस को दोनों मृत मिले। पुलिस को शक है कि हत्या के बाद आरोपियों ने अभिनंदन के शव को बच्चे के शव के ऊपर रख दिया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि यह आभास हो कि पिता ने ही बच्चे की हत्या की और फिर खुदकुशी कर ली। पुलिस को हरिणी के बयानों में विरोधाभास लगा। घर के आसपास के सीसीटीवी कैमरे रविवार रात 10 बजे के बाद बंद पाए गए। हरिणी के फोन से कॉल हिस्ट्री, मैसेज और फोटो डिलीट किए गए थे। सबसे बड़ा सुराग खून के धब्बे थे। पुलिस को घर में खून के निशान मिले और ऐसे कपड़े मिले जिन्हें धोकर सुखाया गया था।
डीसीपी एन नागेश के अनुसार, अभिनंदन और हरिणी के बीच वैवाहिक विवाद चल रहा था और वे अक्सर झगड़ते थे। हरिणी तीन महीने पहले घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन परिवार वालों ने सुलह की उम्मीद में इस मामले को दबा दिया था। जांच में हरिणी और विनय के अवैध संबंधों का पता चला। आरोप है कि हरिणी ने रविवार रात करीब 11 बजे विनय को घर बुलाया और दोनों ने मिलकर अभिनंदन की हत्या कर दी। पुलिस का मानना है कि 4 साल का बेटा यदुवीर इस पूरी वारदात का गवाह बन गया था। पकड़े जाने के डर से हरिणी ने तकिए से मुंह दबाकर उसकी भी हत्या कर दी। अभिनंदन अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और चिक्काबनावारा में उसके पास एक तीन मंजिला इमारत सहित करोड़ों रुपये की संपत्ति थी। पुलिस को शक है कि संपत्ति पर कब्जा करने की नीयत से ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया।
लगभग छह घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद हरिणी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के बाद फरार हुए प्रेमी विनय को भी पुलिस ने तलाश कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब हत्या के सही क्रम और सटीक मकसद को स्थापित करने के लिए आगे की जांच कर रही है। दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है और रिपोर्ट का इंतजार है।
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