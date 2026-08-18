Bengaluru double murder case: करोड़ों की लालच में पत्नी ने प्रेमी संग पति की ले ली जान, CCTV बंद कर 4 साल के मासूम का भी घोंटा गला

डीसीपी एन नागेश के अनुसार, अभिनंदन और हरिणी के बीच वैवाहिक विवाद चल रहा था और वे अक्सर झगड़ते थे। हरिणी तीन महीने पहले घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन परिवार वालों ने सुलह की उम्मीद में इस मामले को दबा दिया था। जांच में हरिणी और विनय के अवैध संबंधों का पता चला। आरोप है कि हरिणी ने रविवार रात करीब 11 बजे विनय को घर बुलाया और दोनों ने मिलकर अभिनंदन की हत्या कर दी। पुलिस का मानना है कि 4 साल का बेटा यदुवीर इस पूरी वारदात का गवाह बन गया था। पकड़े जाने के डर से हरिणी ने तकिए से मुंह दबाकर उसकी भी हत्या कर दी। अभिनंदन अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और चिक्काबनावारा में उसके पास एक तीन मंजिला इमारत सहित करोड़ों रुपये की संपत्ति थी। पुलिस को शक है कि संपत्ति पर कब्जा करने की नीयत से ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया।