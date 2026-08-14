रेणुकास्वामी हत्याकांड: कौन हैं पवित्रा गौड़ा? जानिए अभिनेत्री का इस चर्चित मर्डर केस से क्या है कनेक्शन

बेंगलुरू। कन्नड़ सिनेमा की चर्चित अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म नहीं बल्कि उनका विवादों से घिरा नाम है। रेणुकास्वामी हत्याकांड में आरोपी पवित्रा गौड़ा को हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट से उस समय फटकार का सामना करना पड़ा, जब जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के दौरान उन पर हेडफोन इस्तेमाल करने का आरोप लगा। हालांकि पवित्रा गौड़ा ने इन आरोपों से इनकार किया, लेकिन कोर्ट ने उनकी सफाई को खारिज करते हुए जेल प्रशासन से लिखित स्पष्टीकरण मांगा। आइए जानते हैं कि आखिर पवित्रा गौड़ा कौन हैं और जून 2024 के इस चर्चित रेणुकास्वामी हत्याकांड से उनका क्या संबंध है।