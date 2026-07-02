06 जुलाई को होगा चंपत राय और अनिल मिश्रा के भविष्य का फैसला, दो-तिहाई बहुमत से ट्रस्टी लगाएंगे मुहर

बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी भैयाजी जोशी और विश्व हिंदू परिषद के नेता दिनेश चंद्र के आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा विहिप के राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा और केंद्रीय संगठन मंत्री मिलिंद परांडे को भी आमंत्रित किया जा सकता है। हालांकि आमंत्रित सदस्यों को मतदान का अधिकार मिलेगा या नहीं, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। यदि उन्हें मतदान की अनुमति दी जाती है तो बैठक के समीकरण बदल सकते हैं।