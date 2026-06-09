आज सताएगी गर्मी; UP के 46 जिलों में चलेगी लू, IMD ने अगले 5 दिनों के लिए जारी किया पूर्वानुमान, जानिए कब आएगा मानसून?

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत 46 से जिलों में अगले 5 दिनों तक तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। अगले एक सप्ताह तक गर्मी का सिलसिला जारी रह सकता है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दोपहर के समय बाहर जाने की सलाह दी गई है। विभाग ने आम जनता से अपील की है कि गर्मी से बचाव के लिए पर्याप्त पानी पिएं, हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें और दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें।