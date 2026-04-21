अखिलेश का मास्टरस्ट्रोक : सीमा राजभर बनीं सपा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, जूही सिंह को दी बड़ी जिम्मेदारी

Akhilesh Yadav News : समाजवादी पार्टी ने आज एक बड़ा संगठनात्मक दांव खेला। अखिलेश यादव ने बलिया की सीमा राजभर (उर्फ भावना) को समाजवादी महिला मोर्चा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। सीमा राजभर पहले ओमप्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) में महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रह चुकी हैं। 2022 के बाद उन्होंने राजभर परिवार पर महिलाओं के शोषण और परिवारवाद का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी थी और सपा में शामिल हो गईं। तब से वे सपा छात्र सभा की राष्ट्रीय सचिव के रूप में सक्रिय थीं।