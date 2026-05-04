मधुसूदन हुल्गी बने देवरिया के नए DM, दिव्या मित्तल को बनाया गया राजस्व विभाग का विशेष सचिव

मधुसूदन हुल्गी कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। महोबा में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट, अयोध्या में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर और वाराणसी में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) के रूप में उन्होंने विकास कार्यों को गति दी। इसके अलावा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। दिसंबर 2022 में उन्हें लखनऊ में सर्व शिक्षा अभियान के एडिशनल स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में तैनाती मिली। इसके बाद जून 2024 में उन्होंने कौशांबी के DM के रूप में कार्यभार संभाला।