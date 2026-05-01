समाजवादी पार्टी के कई नेता हुए हाउस अरेस्ट; पूर्व मंत्री का नाम भी शामिल, ऐसा तो क्या देवरिया में हो गया?

Samajwadi Party Leaders House Arrest: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बरहज क्षेत्र में समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर गुरुवार को प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। अधिवक्ता की मौत से जुड़े एक मामले में ग्राम प्रधानों के खिलाफ दर्ज FIR को लेकर सपा कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। इसके बावजूद पार्टी नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन की तैयारी में जुटे थे।