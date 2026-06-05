बरेली में महिला ने किया सुसाइड, कमरे में चुन्नी के फंदे पर लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस जांच में सामने आया कि रवीना का पति इकरार जयपुर में रहकर जरी का काम करता है। घटना के समय वह घर पर मौजूद नहीं था। पत्नी की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पड़ोसी और रिश्तेदार भी मौके पर जुट गए। रवीना की शादी करीब पांच वर्ष पहले हुई थी। उसके परिवार में चार वर्षीय बेटी मायशा और दो वर्षीय बेटा दानिश हैं। मां की अचानक मौत के बाद दोनों मासूमों के सिर से ममता का साया उठ गया। यह दृश्य देखकर मौके पर मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं।