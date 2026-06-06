बरेली से मथुरा जाना हुआ आसान, सफ़र महंगा, देवचरा-कछला में बन रहे दो नए टोल, गंगा एक्सप्रेस-वे भी अब मुफ़्त नहीं 

करीब 228 किलोमीटर लंबे बरेली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण और निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 7,700 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना को तीन चरणों में बांटा गया है। मथुरा से कासगंज तक का हिस्सा पहले ही तैयार हो चुका है, जबकि कासगंज से बदायूं के बीच 80 प्रतिशत से अधिक निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। अब बदायूं से बरेली तक के अंतिम चरण में सड़क निर्माण और चौड़ीकरण का कार्य तेजी से जारी है।