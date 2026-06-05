Lucknow Circle Rate: एक्सप्रेस-वे से पहले बढ़े जमीनों के दाम, 332 गांवों में नया सर्किल रेट लागू

जिलाधिकारी विशाख जी. अय्यर ने बताया कि नई दरें तय करने के पीछे दो प्रमुख आधार रहे हैं। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य और सरकारी सर्किल रेट के बीच भारी अंतर पाया गया। दूसरा, उपजिलाधिकारियों और उपनिबंधकों द्वारा किए गए सर्वे में यह सामने आया कि कृषि भूमि की वास्तविक बाजार कीमतें सरकारी दरों से कहीं अधिक हैं। हालांकि आकृषक और आवासीय जमीनों की बाजार दरें पहले से ही लगभग संतुलित पाई गईं, इसलिए मुख्य रूप से कृषि योग्य जमीनों के सर्किल रेट में संशोधन किया गया है। प्रशासन ने कृषि भूमि को चार अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर नई दरें निर्धारित की हैं। इनमें जनपदीय मार्ग के आसपास की जमीन, संपर्क मार्ग से जुड़ी भूमि, आबादी से सटी भूमि और सामान्य कृषि भूमि शामिल हैं। इसी आधार पर अलग-अलग क्षेत्रों में दरों में वृद्धि की गई है।