मोहर्रम को लेकर बरेली पुलिस सतर्क, SSP का आदेश- अफवाह फैलाने वालों को भेजो जेल

एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को नियमित पैदल गश्त और फ्लैग मार्च करने के निर्देश दिए ताकि आमजन में सुरक्षा का भरोसा कायम रहे। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने तथा पीआरवी को सक्रिय रखने के भी आदेश दिए गए। बैठक के अंत में एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि मोहर्रम के दौरान सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी सतर्कता एवं जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। जिले में शांति, सुरक्षा और भाईचारे का माहौल बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।