6 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

मोहर्रम को लेकर बरेली पुलिस सतर्क, SSP का आदेश- अफवाह फैलाने वालों को भेजो जेल

Bareilly Moharram News: मोहर्रम को लेकर बरेली पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने मोहर्रम को लेकर जिले के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jun 06, 2026

मोहर्रम को लेकर बरेली पुलिस की अहम बैठक

मोहर्रम को लेकर बरेली पुलिस की अहम बैठक (फोटो- पत्रिका)

Bareilly Moharram News: मोहर्रम को लेकर बरेली पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने शुक्रवार रात गूगल मीट के माध्यम से जिले के सभी पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कानून-व्यवस्था की तैयारियों का खाका खींचा। बैठक में मोहर्रम के दौरान शांति, सुरक्षा और सौहार्द बनाए रखने के लिए कई अहम निर्देश जारी किए गए।

रात 8 बजे आयोजित डेली समीक्षा गोष्ठी में जिले के सभी पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी शामिल हुए। एसएसपी ने वर्तमान कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और संवेदनशील मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की हिदायत दी।

मोहर्रम की तैयारियों पर विशेष फोकस

एसएसपी ने सभी क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में पीस कमेटी की बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए। धर्मगुरुओं, ताजियादारों, आयोजकों और गणमान्य नागरिकों के साथ लगातार संवाद बनाए रखने पर जोर दिया गया। साथ ही जुलूस मार्गों, संवेदनशील स्थलों और संभावित विवादित बिंदुओं का भौतिक सत्यापन कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

सोशल मीडिया पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर

बैठक में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। एसएसपी ने स्पष्ट कहा कि अफवाह फैलाने, भड़काऊ पोस्ट करने या सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई की जाए। सभी थाना प्रभारियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।

ड्रोन और सीसीटीवी से होगी निगरानी

मोहर्रम जुलूसों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और अन्य तकनीकी संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के निर्देश दिए गए। जुलूस मार्गों पर बैरिकेडिंग, बिजली के तारों और अन्य व्यवस्थाओं का समय रहते निरीक्षण करने को कहा गया है।

फ्लैग मार्च से बनेगा सुरक्षा का माहौल

एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को नियमित पैदल गश्त और फ्लैग मार्च करने के निर्देश दिए ताकि आमजन में सुरक्षा का भरोसा कायम रहे। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने तथा पीआरवी को सक्रिय रखने के भी आदेश दिए गए। बैठक के अंत में एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि मोहर्रम के दौरान सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी सतर्कता एवं जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। जिले में शांति, सुरक्षा और भाईचारे का माहौल बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

police

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Jun 2026 03:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / मोहर्रम को लेकर बरेली पुलिस सतर्क, SSP का आदेश- अफवाह फैलाने वालों को भेजो जेल

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बरेली से मथुरा जाने वालों को झटका; देवचरा-कछला में बन रहे 2 नए टोल, महंगा होगा सफर, गंगा एक्सप्रेस-वे पर भी देना होगा चार्ज

highway up news
बरेली

मकान के बंटवारे पर खूनी खेल, पूर्व पार्षद को तीसरी मंजिल से फेंकने वाला भाई गिरफ्तार, दो भतीजे फरार

up news
बरेली

पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए बरेली में ट्रैफिक डायवर्जन; 3 दिन भारी वाहनों की नो-एंट्री, जानिए नया रूट

Traffic diversion in Bareilly
बरेली

बरेली में महिला ने किया सुसाइड, कमरे में चुन्नी के फंदे पर लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

crime news
बरेली

जनता ने खोली अफसरों की पोल, फीडबैक में फेल हुए अफसर, डीएम ने 15 अधिकारियों का वेतन रोका

up news
बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.