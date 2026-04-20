ज्ञानवापी मस्जिद है और कयामत तक रहेगी, धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर भड़के मौलाना रजवी, दे दी बड़ी चेतावनी

मौलाना ने धीरेंद्र शास्त्री को चेतावनी देते हुए कहा कि वे बहुसंख्यक समाज को उकसाने और भड़काने वाले बयान देने से बचें। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान न केवल सामाजिक सौहार्द बिगाड़ते हैं बल्कि कानून-व्यवस्था के लिए भी चुनौती बन सकते हैं। मौलाना रजवी ने आरोप लगाया कि धीरेंद्र शास्त्री के दावे पूरी तरह झूठे हैं और इनका मकसद अदालत में चल रहे मामले को प्रभावित करना है। उन्होंने कोर्ट से स्वत: संज्ञान लेने की मांग करते हुए कहा कि शास्त्री को तलब कर उनसे ऐसे बयानों का जवाब मांगा जाए।