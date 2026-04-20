20 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

ज्ञानवापी मस्जिद है और कयामत तक रहेगी, धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर भड़के मौलाना रजवी, दे दी बड़ी चेतावनी

धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर देशभर में सियासी और धार्मिक बयानबाजी तेज हो गई है। अब मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद है और कयामत तक मस्जिद ही रहेगी।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Apr 20, 2026

बरेली। धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर देशभर में सियासी और धार्मिक बयानबाजी तेज हो गई है। अब मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद है और कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। इसे कलंक बताना पूरी तरह गलत और भड़काऊ है।

मौलाना रजवी ने साफ कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर किसी तरह का समझौता संभव नहीं है। उन्होंने दो टूक कहा कि वहां भगवा झंडा फहराने जैसी बातें न तो हकीकत हैं और न ही भविष्य में संभव होंगी। इस तरह के बयान समाज में तनाव बढ़ाने का काम करते हैं।

भड़काऊ बयानबाजी से बचने की नसीहत

मौलाना ने धीरेंद्र शास्त्री को चेतावनी देते हुए कहा कि वे बहुसंख्यक समाज को उकसाने और भड़काने वाले बयान देने से बचें। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान न केवल सामाजिक सौहार्द बिगाड़ते हैं बल्कि कानून-व्यवस्था के लिए भी चुनौती बन सकते हैं। मौलाना रजवी ने आरोप लगाया कि धीरेंद्र शास्त्री के दावे पूरी तरह झूठे हैं और इनका मकसद अदालत में चल रहे मामले को प्रभावित करना है। उन्होंने कोर्ट से स्वत: संज्ञान लेने की मांग करते हुए कहा कि शास्त्री को तलब कर उनसे ऐसे बयानों का जवाब मांगा जाए।

शरीयत का हवाला

मौलाना ने कहा कि इस्लामी शरीयत के अनुसार किसी भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाना जायज नहीं है। इसलिए ऐसे दावों का कोई आधार नहीं है और इन्हें बेवजह प्रचारित किया जा रहा है। मौलाना रजवी ने जोर देकर कहा कि ज्ञानवापी से जुड़ा मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है, जहां दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलें रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदालत का जो भी फैसला आएगा, वही सभी के लिए अंतिम और मान्य होगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

20 Apr 2026 06:23 pm

Published on:

20 Apr 2026 06:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / ज्ञानवापी मस्जिद है और कयामत तक रहेगी, धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर भड़के मौलाना रजवी, दे दी बड़ी चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

तपिश का प्रचंड कहर: 40 पार पहुंचा पारा, बरेली में स्कूलों पर हीट अलर्ट, बच्चों की सुरक्षा को लेकर जारी हुआ ये फरमान

बरेली

सीएचसी में ऑक्सीजन न मिलने से नवजात की मौत, बिजली गई लेकिन नहीं चला जनरेटर, लापरवाही पर भड़का गुस्सा

बरेली

पुलिस से भिड़े गौ-तस्कर पिता-बेटे, मुठभेड़ में बाप के पैर में लगी गोली, दरोगा भी घायल, पुलिस ने तीनों को दबोचा

बरेली

यूपी के बरेली में मेडिकल संचालक ने खुद को मारी गोली, घर में खून से लथपथ मिला शव, शादी में गया था परिवार

बरेली

रुहेलखंड विश्वविद्यालय में बवाल: ‘कुलपति लापता’ पोस्टर चिपकाकर एबीवीपी का हंगामा, परीक्षा-परिणाम पर फूटा गुस्सा

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.