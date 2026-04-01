कोहाड़ापीर-जीआरएम मार्ग पर अतिक्रमण का बड़ा खुलासा, पास नक्शे भी फंसे, 22 को बैठक के बाद चलेगा बुलडोजर

सीएम ग्रिड योजना के दूसरे चरण में कोहाड़ापीर से नैनीताल रोड और पीलीभीत रोड तक कार्य प्रस्तावित है, लेकिन अतिक्रमण के कारण काम की रफ्तार धीमी पड़ गई है। प्रशासन अब इस बाधा को हटाने के लिए सख्त रुख अपनाता दिख रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए 22 अप्रैल को शाम 4 बजे अपर नगर आयुक्त कार्यालय में अहम बैठक बुलाई गई है। सभी संबंधित विभागों को अभिलेखों के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। अधिशासी अधिकारी राजीव कुमार राठी ने बताया कि बैठक के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की रूपरेखा तय की जाएगी।