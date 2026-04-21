बरेली में स्कूलों का समय बदला, अब सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक लगेंगी कक्षाएं, डीएम ने जारी किया आदेश

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि आदेश का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। किसी भी स्कूल द्वारा मनमानी करने पर कार्रवाई तय है। साथ ही स्कूलों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों के लिए पीने के पानी और पंखों-कूलर की समुचित व्यवस्था रखें, ताकि कक्षाओं के अंदर राहत मिल सके। जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को स्कूल भेजते समय खास सावधानी बरतें। पानी की बोतल साथ दें, हल्के कपड़े पहनाएं और सिर ढककर भेजें, ताकि लू से बचाव हो सके। गर्मी के बढ़ते प्रकोप के बीच यह फैसला राहत भरा जरूर है, लेकिन साफ संकेत भी देता है कि आने वाले दिनों में हालात और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। फिलहाल प्रशासन का पूरा फोकस यही है कि नौनिहाल इस भीषण गर्मी की चपेट में आने से सुरक्षित रहें।