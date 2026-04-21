यूपी के इस जिले में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, एसएसपी अनुराग आर्य ने एक झटके में बदल डाले 114 दरोगा-इंस्पेक्टर

इस फेरबदल में सबसे ज्यादा चर्चा क्राइम ब्रांच की रही। यहां तैनात विपिन कुमार को मीरगंज का सीओ बना दिया गया, जबकि राजेश कुमार को हाईवे क्षेत्राधिकारी की कमान सौंपी गई। वरुण कुमार को हाईवे दफ्तर से हटाकर क्योलड़िया थाने में निरीक्षक अपराध बनाया गया। सुरेन्द्र कुमार किला से सुभाषनगर, लव सिरोही बिथरी चैनपुर से नवाबगंज और राजबली सिंह रिजर्व लाइन्स से सीधे भोजीपुरा थाने की कमान संभालेंगे। जसवीर सिंह बालियान को इज्जतनगर से हटाकर नगर-तृतीय सीओ कार्यालय भेजा गया है, जबकि नरेश कश्यप को सम्मन सेल से विशारतगंज थाने में तैनाती मिली है।