Kanpur News: बर्न वार्ड बना अनोखी शादी का गवाह, आग से झुलसी दुल्हन की मांग में दूल्हे ने भरा सिंदूर

घटना घाटमपुर क्षेत्र के जगन्नाथपुर गांव की है, जहां 23 वर्षीय गरिमा सिंह उर्फ श्वेता की शादी कानपुर निवासी विकास सिंह के साथ तय थी। 13 मई को मेहंदी की रस्म चल रही थी और घर में रिश्तेदारों की भीड़ थी।इसी दौरान गैस सिलेंडर से रिसाव होने लगा और अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते पूरा घर आग की चपेट में आ गया। इसी अफरा-तफरी में पास में रखी खौलते तेल की कड़ाही भी पलट गई, जिससे गर्म तेल कई लोगों पर गिर गया। हादसे में दुल्हन श्वेता, उसके पिता जगदीश सिंह, फोटोग्राफर शिवा समेत कुल 12 लोग गंभीर रूप से झुलस गए।सभी घायलों को पहले घाटमपुर सीएचसी ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।