Kanpur News:जानिए स्वतंत्र देव सिंह ने “कांग्रेस मुक्त भारत” का क्या मतलब बताया,बयान से गरमाई सियासत

कानपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस और वंशवाद की राजनीति पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब भाजपा के नेता “कांग्रेस मुक्त भारत” की बात करते हैं तो उसका अर्थ केवल किसी एक पार्टी को समाप्त करना नहीं, बल्कि देश को वंशवाद, नक्सलवाद और माओवाद जैसी विचारधाराओं से मुक्त करना होता है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश से नक्सलवाद और माओवाद लगभग समाप्त हो चुका है।