Kanpur News:होटल के कमरों में चल रहा था गंदा खेल! 11 लोग पकड़े गए, 5 पहुंचे जेल, कैमरों से ब्लैकमेलिंग का शक

पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने पांच लोगों की देह व्यापार में संलिप्तता पाए जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों में कथित सरगना प्रमोद गुप्ता निवासी नोनारी थाना बेला जनपद औरैया, प्रीति सिंह निवासी रावतपुर, मीनू निवासी मकड़ीखेड़ा विनायकपुर नबाबगंज, किरन निवासी एनआरआई सिटी नबाबगंज और अंबिका निवासी कर्रही थाना बर्रा शामिल हैं। सभी के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।