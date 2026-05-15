पेट्रोल-डीजल ने मचाई तबाही! 3-3 रुपये की उछाल से जनता की जेब पर पड़ा भारी वार, महंगाई से हाहाकार

कानपुर। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी का असर अब घरेलू बाजार में साफ दिखाई देने लगा है। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में अचानक 3-3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। इस फैसले के बाद आम जनता पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ पड़ गया है और लोगों में नाराजगी बढ़ गई है।इस बढ़ोतरी से रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर परिवहन तक हर क्षेत्र प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। वाहन चालकों का कहना है कि पहले से ही महंगाई से परेशान लोगों के लिए यह फैसला और मुश्किलें बढ़ाने वाला है।