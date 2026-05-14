Kanpur News:आग का तांडव, 44 दुकानें राख, आसमान छूती लपटों से मची अफरा-तफरी

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग की शुरुआत चबूतरा नंबर-6 पर स्थित मुन्ना ब्रदर्स की फल आढ़त से हुई। शुरुआत में स्थानीय व्यापारियों और कर्मचारियों ने खुद आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन मंडी में बड़ी संख्या में रखी प्लास्टिक की क्रेट, लकड़ी और अन्य ज्वलनशील सामान के कारण आग तेजी से फैलती चली गई। कुछ ही देर में आग ने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि आग की लपटें करीब 40 से 50 मीटर तक ऊपर उठ रही थीं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया।