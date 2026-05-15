Kanpur Police Action: खुले में शराब पीने वालों पर बड़ा अभियान, 1072 लोगों पर कार्रवाई, 766 वाहनों के चालान

विशेष अभियान के तहत पुलिस ने शहरभर में कुल 308 होटल, ढाबों और दुकानों की जांच की। पुलिस टीमों ने यह देखा कि कहीं सार्वजनिक स्थानों पर शराब परोसी तो नहीं जा रही और न ही किसी प्रकार की अवैध गतिविधि संचालित हो रही है। इसके अलावा 3423 व्यक्तियों की पहचान और गतिविधियों की जांच की गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर शांति व्यवस्था बनाए रखना और अपराध पर नियंत्रण करना है। कई स्थानों पर लोगों को चेतावनी देकर भविष्य में नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी गई।