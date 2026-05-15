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Kanpur Police Action: खुले में शराब पीने वालों पर बड़ा अभियान, 1072 लोगों पर कार्रवाई, 766 वाहनों के चालान

Kanpur Police Campaign:कानपुर पुलिस ने खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 1072 लोगों पर कार्रवाई की। 308 होटल-ढाबों की जांच, 2314 वाहनों की चेकिंग और 766 चालान किए गए। वहीं, अवैध शराब के मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर 12.5 लीटर शराब बरामद की गई।

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कानपुर

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Avanish Kumar

May 15, 2026

Kanpur News,up police

शराब की दुकान पर जांच करते पुलिस टीम

कानपुर पुलिस ने शहर में खुले में शराब पीने, हुड़दंग करने और अवैध शराब के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए जनपदव्यापी विशेष चेकिंग अभियान चलाया।24 घंटे के इस अभियान में पुलिस टीमों ने शहर के कई थाना क्षेत्रों में होटल, ढाबों, दुकानों और सार्वजनिक स्थानों पर सघन जांच की। पुलिस की कार्रवाई से सड़क किनारे शराब पीने वालों और नियम तोड़ने वालों में हड़कंप मच गया। अभियान के दौरान हजारों लोगों और वाहनों की जांच की गई तथा बड़ी संख्या में लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी की गई।

308 होटल-ढाबों में चली पुलिस की सघन जांच

विशेष अभियान के तहत पुलिस ने शहरभर में कुल 308 होटल, ढाबों और दुकानों की जांच की। पुलिस टीमों ने यह देखा कि कहीं सार्वजनिक स्थानों पर शराब परोसी तो नहीं जा रही और न ही किसी प्रकार की अवैध गतिविधि संचालित हो रही है। इसके अलावा 3423 व्यक्तियों की पहचान और गतिविधियों की जांच की गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर शांति व्यवस्था बनाए रखना और अपराध पर नियंत्रण करना है। कई स्थानों पर लोगों को चेतावनी देकर भविष्य में नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी गई।

खुले में शराब पीते मिले 1072 लोग

अभियान के दौरान पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, बाजारों और ढाबों के आसपास खुले में शराब पीते हुए 1072 लोगों को पकड़ा। इन सभी के खिलाफ 34 पुलिस एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की गई। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि खुले में शराब पीने से अक्सर झगड़े, सड़क हादसे और आपराधिक घटनाएं बढ़ती हैं। इसी वजह से लगातार ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं। कई थाना क्षेत्रों में पुलिस ने शराब पीकर हुड़दंग करने वालों को मौके पर ही सख्त चेतावनी भी दी और दोबारा ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही।

2314 वाहनों की चेकिंग, 766 के चालान

पुलिस ने अभियान के दौरान 2314 वाहनों की भी जांच की। इस दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की गई। कुल 766 वाहनों का मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान किया गया। कई जगहों पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों की भी जांच की गई। पुलिस ने बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल वाहन चालकों को रोककर पूछताछ की। अधिकारियों ने बताया कि सड़क सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को देखते हुए आगे भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे।

अवैध शराब के साथ 8 आरोपी गिरफ्तार

अभियान के दौरान पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर भी कार्रवाई की। थाना विधनू में दो अभियोग दर्ज किए गए, जबकि पनकी, चौबेपुर, गुजैनी, सेन पश्चिम पारा और रेउना थाना क्षेत्रों में एक-एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से 12.5 लीटर अवैध शराब बरामद की। अधिकारियों का कहना है कि अवैध शराब के निर्माण और बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी लगातार अभियान चलाया जाएगा। पुलिस ने लोगों से अवैध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है।

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Published on:

15 May 2026 06:30 pm

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