‘ऑपरेशन व्हाइट पाउडर’ से कांपे तस्कर: ट्रेनी IPS की एंट्री के बाद कानपुर में मचा हड़कंप

कानपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ने तस्करों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कल्याणपुर थाने में तैनात ट्रेनी आईपीएस सुमेध मिलिंद जाधव ने महज एक महीने के भीतर “ऑपरेशन व्हाइट पाउडर” के तहत ऐसी कार्रवाई की है, जिससे नशा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। लगातार हो रही छापेमारी और चेकिंग अभियान के चलते कई बड़े सप्लायर भूमिगत हो गए हैं, जबकि कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।