शादी के कुछ घंटे बाद ही दूल्हे ने दी जान, खेत में फंदे पर लटका, दुल्हन का रो-रोकर बुरा हाल

सुबह जब गांव वाले खेतों की ओर गए तो उन्होंने कमलेश का शव एक पेड़ से लटका हुआ देखा। सूचना मिलते ही पूरे गांव में मातम छा गया। परिजनों ने बताया कि उन्होंने रात में काफी तलाश की थी, लेकिन अंधेरा होने के कारण शव नहीं दिखा। परिवार वाले अभी तक आत्महत्या का कोई कारण नहीं बता पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शादी में सब कुछ ठीक था और कमलेश खुश नजर आ रहा था। अचानक उसने यह कदम क्यों उठाया, यह किसी को समझ नहीं आ रहा है।