Kanpur News: रास्ता मांगने को बजाया हार्न, भड़क गए युवक,ई-रिक्शा चालक को घेरकर पीटा, पांच पर मुकदमा

सांकेतिक फोटो
कानपुर के सचेण्डी थाना क्षेत्र में मामूली हार्न बजाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि ई-रिक्शा चालक के साथ मारपीट की घटना सामने आई। बताया गया कि रास्ता खाली कराने के लिए चालक ने हार्न बजाया, जिस पर पांच युवकों ने उसे घेर लिया। आरोप है कि युवकों ने गाली-गलौज करते हुए चालक की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना के बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पांच नामजद आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
खाण्डे राय का पुरवा बिनौर निवासी विनय शर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता है। 15 मई की रात करीब 8:30 बजे वह ई-रिक्शा लेकर घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में सर्वेश सोनकर, अतुल, दिरवेश, रजत और अभय खड़े थे। रास्ता खाली कराने के लिए विनय ने हार्न बजाया, जिससे सभी आरोपी नाराज हो गए। आरोप है कि इसके बाद सभी ने मिलकर उसे घेर लिया और गाली-गलौज शुरू कर दी। मामले में पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस जांच कर रही है।
पीड़ित का आरोप है कि हार्न बजाने की बात पर पहले आरोपितों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। जब उसने विरोध किया तो सभी ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान जान से मारने की धमकी भी दी गई। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कराया। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए।
घटना के बाद विनय शर्मा ने सचेण्डी थाना पहुंचकर पूरी घटना की लिखित शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पांचों नामजद आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की बारीकी से जांच की जा रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
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