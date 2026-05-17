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Kanpur News: रास्ता मांगने को बजाया हार्न, भड़क गए युवक,ई-रिक्शा चालक को घेरकर पीटा, पांच पर मुकदमा

E-rickshaw Assault:कानपुर के सचेण्डी क्षेत्र में हार्न बजाने पर ई-रिक्शा चालक से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि पांच युवकों ने चालक को घेरकर पीटा और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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कानपुर

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Avanish Kumar

May 17, 2026

Kanpur News, E-rickshaw Driver, Sacheendi

सांकेतिक फोटो

कानपुर के सचेण्डी थाना क्षेत्र में मामूली हार्न बजाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि ई-रिक्शा चालक के साथ मारपीट की घटना सामने आई। बताया गया कि रास्ता खाली कराने के लिए चालक ने हार्न बजाया, जिस पर पांच युवकों ने उसे घेर लिया। आरोप है कि युवकों ने गाली-गलौज करते हुए चालक की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना के बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पांच नामजद आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

घर लौटते समय हुआ विवाद

खाण्डे राय का पुरवा बिनौर निवासी विनय शर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता है। 15 मई की रात करीब 8:30 बजे वह ई-रिक्शा लेकर घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में सर्वेश सोनकर, अतुल, दिरवेश, रजत और अभय खड़े थे। रास्ता खाली कराने के लिए विनय ने हार्न बजाया, जिससे सभी आरोपी नाराज हो गए। आरोप है कि इसके बाद सभी ने मिलकर उसे घेर लिया और गाली-गलौज शुरू कर दी। मामले में पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस जांच कर रही है।

हार्न बजाने पर शुरू हुई गाली-गलौज

पीड़ित का आरोप है कि हार्न बजाने की बात पर पहले आरोपितों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। जब उसने विरोध किया तो सभी ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान जान से मारने की धमकी भी दी गई। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कराया। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

घटना के बाद विनय शर्मा ने सचेण्डी थाना पहुंचकर पूरी घटना की लिखित शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पांचों नामजद आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की बारीकी से जांच की जा रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

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Published on:

17 May 2026 07:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur News: रास्ता मांगने को बजाया हार्न, भड़क गए युवक,ई-रिक्शा चालक को घेरकर पीटा, पांच पर मुकदमा

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