Kanpur News: रास्ता मांगने को बजाया हार्न, भड़क गए युवक,ई-रिक्शा चालक को घेरकर पीटा, पांच पर मुकदमा

खाण्डे राय का पुरवा बिनौर निवासी विनय शर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता है। 15 मई की रात करीब 8:30 बजे वह ई-रिक्शा लेकर घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में सर्वेश सोनकर, अतुल, दिरवेश, रजत और अभय खड़े थे। रास्ता खाली कराने के लिए विनय ने हार्न बजाया, जिससे सभी आरोपी नाराज हो गए। आरोप है कि इसके बाद सभी ने मिलकर उसे घेर लिया और गाली-गलौज शुरू कर दी। मामले में पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस जांच कर रही है।