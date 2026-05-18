Kanpur Traffic News: बाइक से ‘पटाखे’ फोड़ना पड़ा भारी,कानपुर पुलिस का बड़ा वार, 578 के काटे चालान

कानपुर नगर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण और यातायात नियमों के उल्लंघन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस और यातायात विभाग ने बड़ा अभियान चलाया। दो दिनों तक चले इस विशेष चेकिंग अभियान में मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और अवैध हूटर लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस ने शहर के अलग-अलग चौराहों और तिराहों पर सघन जांच अभियान चलाते हुए कुल 578 वाहनों का चालान किया।