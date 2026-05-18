Kanpur News: समाजवादी पार्टी विधायक का रक्त से विरोध,माल रोड पर लिखा ‘मूर्ति कहां है, कब लगेगी’

विधायक अमिताभ बाजपेयी ने माल रोड स्थित मेट्रो स्टेशन का नाम पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी स्टेशन रखने की मांग भी दोहराई। उन्होंने कहा कि यह मांग भी शहर के ऐतिहासिक सम्मान से जुड़ी हुई है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र प्रतिमा स्थापना की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो जनता के सहयोग से बड़ा जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक प्रतिमा को सम्मानजनक रूप से स्थापित नहीं कर दिया जाता। मौके पर मौजूद समर्थकों ने भी इस मांग का समर्थन किया और इसे कानपुर के गौरव से जुड़ा विषय बताया।