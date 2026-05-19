इटावा में आसमान से बरस रही आग! 44.6°C पारा, सड़कें सन्नाटे में, लू का कहर जारी

Etawah Heatwave Weather Update: इटावा में गर्मी अब लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी है। जिले में सूरज की तपिश लगातार बढ़ती जा रही है और दिन के समय हालात बेहद कठिन हो रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में इटावा का अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 31 डिग्री रहने का अनुमान है। तेज धूप और शुष्क मौसम के कारण दोपहर में सड़कें लगभग खाली दिखाई दे रही हैं। लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। भीषण गर्मी के कारण बच्चों, बुजुर्गों और बाहर काम करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है।