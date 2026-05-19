19 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

इटावा में आसमान से बरस रही आग! 44.6°C पारा, सड़कें सन्नाटे में, लू का कहर जारी

Etawah Heatwave Alert 2026:इटावा में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। अगले 24 घंटे मौसम साफ और शुष्क रहेगा। प्रशासन ने लोगों को धूप से बचने, पानी पीने और सतर्क रहने की सलाह दी है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

May 19, 2026

Etawah Weather, Heatwave Alert UP, Kanpur Mandal Weather

सांकेतिक फोटो

Etawah Heatwave Weather Update: इटावा में गर्मी अब लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी है। जिले में सूरज की तपिश लगातार बढ़ती जा रही है और दिन के समय हालात बेहद कठिन हो रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में इटावा का अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 31 डिग्री रहने का अनुमान है। तेज धूप और शुष्क मौसम के कारण दोपहर में सड़कें लगभग खाली दिखाई दे रही हैं। लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। भीषण गर्मी के कारण बच्चों, बुजुर्गों और बाहर काम करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है।

दिनभर चलेगी लू, गर्म हवाओं ने बढ़ाई मुश्किलें

मौसम विशेषज्ञ डॉ. एस.एन. सुनील पांडेय के मुताबिक इटावा में उत्तर-पश्चिम दिशा से गर्म और शुष्क हवाएं लगातार चल रही हैं। दिन के समय 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं लू का एहसास और ज्यादा बढ़ा रही हैं। सुबह से ही तेज धूप निकलने के कारण लोग गर्मी से परेशान दिखाई दे रहे हैं। दोपहर के समय बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ कम हो गई है। कई लोग सिर ढककर और पानी की बोतल लेकर घर से बाहर निकल रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि लगातार धूप में रहने से डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है।

बारिश की संभावना नहीं, और बढ़ सकती है तपिश

मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि अगले 24 घंटों में इटावा में बारिश की कोई संभावना नहीं है। आसमान पूरी तरह साफ रहेगा और तेज धूप के कारण जमीन तेजी से तपेगी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि शुष्क वातावरण और लगातार गर्म हवाओं के कारण आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। ग्रामीण इलाकों में खेतों और पशुओं पर भी गर्मी का असर दिखाई देने लगा है। दोपहर के समय पेड़ों की छांव में भी गर्म हवा महसूस हो रही है। लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है और मौसम लगातार चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।

स्वास्थ्य विभाग ने जारी की जरूरी एडवाइजरी

भीषण गर्मी और लू को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें। शरीर में पानी की कमी न हो, इसके लिए लगातार पानी, ओआरएस, छाछ, नींबू पानी और अन्य तरल पदार्थ लेते रहें। हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने और सिर को कपड़े या टोपी से ढकने की सलाह दी गई है। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि थोड़ी सी लापरवाही भी गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 May 2026 05:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / इटावा में आसमान से बरस रही आग! 44.6°C पारा, सड़कें सन्नाटे में, लू का कहर जारी

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News:बिठूर की गुल्लकें बदल रहीं कारीगरों की किस्मत, IIT के सहयोग से संवर रही माटीकला की तस्वीर

Bithoor Matikala
कानपुर

Kanpur News:मां का कटा हाथ लेकर कमिश्नर ऑफिस पहुंचा ITBP जवान, बोला- अस्पताल की लापरवाही ने बर्बाद कर दिया परिवार

Kanpur News
कानपुर

Kanpur News:‘तेल चोर गैंग’ का खुलासा, हाईवे पर खड़े टैंकरों को बनाते थे निशाना, 1400 लीटर डीजल बरामद

Kanpur News
कानपुर

Kanpur News: मसाला फैक्ट्री में अचानक क्यों भड़क उठीं महिला कर्मचारी? जानिए वजह

Kanpur News
कानपुर

जया किशोरी और सोनू सूद को अवॉर्ड देने वाला मनीष निकला ‘फर्जी डिग्री’ का किंगपिन, सेलिब्रिटी कनेक्शन ने उड़ाए होश

Kanpur fake degree gang, fake marksheet racket Kanpur
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.