इटावा में आसमान से बरस रही आग! 44.6°C पारा, सड़कें सन्नाटे में, लू का कहर जारी

सांकेतिक फोटो
Etawah Heatwave Weather Update: इटावा में गर्मी अब लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी है। जिले में सूरज की तपिश लगातार बढ़ती जा रही है और दिन के समय हालात बेहद कठिन हो रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में इटावा का अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 31 डिग्री रहने का अनुमान है। तेज धूप और शुष्क मौसम के कारण दोपहर में सड़कें लगभग खाली दिखाई दे रही हैं। लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। भीषण गर्मी के कारण बच्चों, बुजुर्गों और बाहर काम करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है।
मौसम विशेषज्ञ डॉ. एस.एन. सुनील पांडेय के मुताबिक इटावा में उत्तर-पश्चिम दिशा से गर्म और शुष्क हवाएं लगातार चल रही हैं। दिन के समय 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं लू का एहसास और ज्यादा बढ़ा रही हैं। सुबह से ही तेज धूप निकलने के कारण लोग गर्मी से परेशान दिखाई दे रहे हैं। दोपहर के समय बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ कम हो गई है। कई लोग सिर ढककर और पानी की बोतल लेकर घर से बाहर निकल रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि लगातार धूप में रहने से डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है।
मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि अगले 24 घंटों में इटावा में बारिश की कोई संभावना नहीं है। आसमान पूरी तरह साफ रहेगा और तेज धूप के कारण जमीन तेजी से तपेगी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि शुष्क वातावरण और लगातार गर्म हवाओं के कारण आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। ग्रामीण इलाकों में खेतों और पशुओं पर भी गर्मी का असर दिखाई देने लगा है। दोपहर के समय पेड़ों की छांव में भी गर्म हवा महसूस हो रही है। लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है और मौसम लगातार चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।
भीषण गर्मी और लू को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें। शरीर में पानी की कमी न हो, इसके लिए लगातार पानी, ओआरएस, छाछ, नींबू पानी और अन्य तरल पदार्थ लेते रहें। हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने और सिर को कपड़े या टोपी से ढकने की सलाह दी गई है। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि थोड़ी सी लापरवाही भी गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है।
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