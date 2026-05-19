Kanpur News:बिठूर की गुल्लकें बदल रहीं कारीगरों की किस्मत, IIT के सहयोग से संवर रही माटीकला की तस्वीर

कानपुर के बिठूर क्षेत्र की पारंपरिक माटीकला एक बार फिर चर्चा में है, जहां सदियों पुरानी मिट्टी की गुल्लकें अब नए और आधुनिक रूप में तैयार की जा रही हैं। इस पहल के तहत गुल्लकों को आकर्षक डिज़ाइन, चमकदार रंगों और बच्चों की पसंद के अनुरूप आकारों में ढाला जा रहा है। जिला प्रशासन और IIT Kanpur के संयुक्त सहयोग से चल रही इस पहल ने न सिर्फ कारीगरों को नई दिशा दी है, बल्कि स्थानीय कला को भी वैश्विक पहचान दिलाने की उम्मीद जगाई है।