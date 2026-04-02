बिलख उठे माता-पिता: 16 घंटे से गायब 3 साल की मासूम बच्ची बोरी के अंदर मिली, सिर और चेहरे पर चोट के निशान

Missing 3 year girl: कन्नौज में बीते मंगलवार को खेल रही 3 साल की मासूम अचानक गायब हो गई। जब घर वालों को बेटी का ख्याल आया तो खोजना शुरू किया। लेकिन नहीं मिली। नाते-रिश्तेदारी में भी देखा लेकिन बेटी का कहीं पता नहीं चला।‌ स्थानीय थाना पुलिस को बच्ची के गायब होने की जानकारी दी गई। पूरी रात घर वाले बेटी की तलाश करते रहे। लेकिन वह नहीं मिली। सुबह जब गांव वाले खेत की तरफ गए तो उन्हें रोने की आवाज सुनाई पड़ी। नजदीक जाकर देखा तो बोरी के अंदर से आवाज आ रही थी। देखते-देखते मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। बोरी खोलने पर मासूम बच्ची मिली। इसकी जानकारी मिलते ही रात भर से तड़प रहे पिता ने बच्ची को अपने सीने से लगा लिया। बिलख बिलख कर रोने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को पिता के साथ मेडिकल परीक्षण के लिए ले गए। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपी की तलाश की जा रही है। मामला गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र का है।