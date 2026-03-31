31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कन्नौज

तापमान 38 डिग्री पास, पश्चिमी विक्षोभ से मौसम हुआ मेहरबान, बारिश का भी अनुमान

Weather Updates: मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण आसमान में पॉकेट्स में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। अगले 7 दिनों में तापमान 24 से 38 डिग्री के बीच पहुंचने का अनुमान है। बारिश भी होगी।

2 min read
Google source verification

कन्नौज

image

Narendra Awasthi

Mar 31, 2026

तापमान 30 डिग्री के पास, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

weather forecast: मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की जानकारी दी है जिसके अनुसार आसमान में बादलों की आवाजाही बहुत ज्यादा होगी उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। दोपहर में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। आगामी 5 अप्रैल तक तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंडी हवाओं के आने पर रोक लगेगी। गंगा के मैदानी भागों में तापमान बढ़ सकता है। बारिश के रूप में बूंदाबांदी हो सकती है। कन्नौज में अधिकतम तापमान 36 डिग्री पहुंचने का अनुमान है। न्यूनतम डिग्री भी 22 डिग्री के आसपास बना रहेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे। बूंदाबांदी हो सकती है। यह बारिश भी किसानों के लिए आफत है। ‌

कैसा रहेगा कन्नौज में आज का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार कन्नौज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री रहने का अनुमान है। पश्चिम और उत्तर-पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। दिन में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, लेकिन बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। रात में अधिकतर बादल छाए रहेंगे। उत्तर-पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी।

कैसा रहेगा 1 अप्रैल का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार आसमान में अधिकतर बादल छाए रहेंगे। पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं हमारे मौसम को प्रभावित करेंगी। दिन में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहने का अनुमान है। दिन में बारिश होने की संभावना है। रात में भी आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। उत्तर दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।

कैसा रहेगा 6 अप्रैल तक का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार 2 अप्रैल का तापमान 24 से 38 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। जबकि शुक्रवार 3 अप्रैल का तापमान 23 से 37 डिग्री के बीच, शनिवार 4 अप्रैल का तापमान 22 से 33 डिग्री के बीच, रविवार 5 अप्रैल का तापमान 20 से 33 डिग्री के बीच और सोमवार 6 अप्रैल का तापमान 20 से 34 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। बारिश की कोई संभावना नहीं है। 5 अप्रैल, रविवार को बारिश होने की संभावना है। ‌

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

31 Mar 2026 06:55 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kannauj / तापमान 38 डिग्री पास, पश्चिमी विक्षोभ से मौसम हुआ मेहरबान, बारिश का भी अनुमान

बड़ी खबरें

View All

कन्नौज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kannauj में प्रोटोकॉल विवाद: मंत्री असीम अरुण को इंतजार कराना पड़ा भारी, डीएम को लिखा पत्र

कन्नौज में मंत्री को इंतजार पड़ा भारी, नाराज़ होकर कार्यक्रम से लौटे असीम अरुण (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
कन्नौज

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: दूसरे की जगह शादी करने बैठा युवक, मंडप छोड़ भागा, शिकायतकर्ता को मिल रही धमकी

फोटो सोर्स- ChatGPT
कन्नौज

मौसम का ट्रिपल अटैक: 26 और 27 मार्च को सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, बादल गरजने की चेतावनी

फोटो सोर्स- पत्रिका
कन्नौज

एक महीने पहले हुए विवाद की रंजिश: 8 साल के मासूम बच्चे की गला काटकर हत्या

कन्नौज में मर्डर फोटो सोर्स- पत्रिका
कन्नौज

5 लाख नहीं 7 लाख दहेज चाहिए और तोड़ दिया रिश्ता, पिता की हालात देख बेटी फांसी पर झूली

फोटो सोर्स- पत्रिका
कन्नौज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.