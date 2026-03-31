तापमान 38 डिग्री पास, पश्चिमी विक्षोभ से मौसम हुआ मेहरबान, बारिश का भी अनुमान

weather forecast: मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की जानकारी दी है जिसके अनुसार आसमान में बादलों की आवाजाही बहुत ज्यादा होगी उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। दोपहर में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। आगामी 5 अप्रैल तक तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंडी हवाओं के आने पर रोक लगेगी। गंगा के मैदानी भागों में तापमान बढ़ सकता है। बारिश के रूप में बूंदाबांदी हो सकती है। कन्नौज में अधिकतम तापमान 36 डिग्री पहुंचने का अनुमान है। न्यूनतम डिग्री भी 22 डिग्री के आसपास बना रहेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे। बूंदाबांदी हो सकती है। यह बारिश भी किसानों के लिए आफत है। ‌