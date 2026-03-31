तापमान 38 डिग्री पास, पश्चिमी विक्षोभ से मौसम हुआ मेहरबान, बारिश का भी अनुमान

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weather forecast: मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की जानकारी दी है जिसके अनुसार आसमान में बादलों की आवाजाही बहुत ज्यादा होगी उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। दोपहर में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। आगामी 5 अप्रैल तक तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंडी हवाओं के आने पर रोक लगेगी। गंगा के मैदानी भागों में तापमान बढ़ सकता है। बारिश के रूप में बूंदाबांदी हो सकती है। कन्नौज में अधिकतम तापमान 36 डिग्री पहुंचने का अनुमान है। न्यूनतम डिग्री भी 22 डिग्री के आसपास बना रहेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे। बूंदाबांदी हो सकती है। यह बारिश भी किसानों के लिए आफत है।
मौसम विभाग के अनुसार कन्नौज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री रहने का अनुमान है। पश्चिम और उत्तर-पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। दिन में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, लेकिन बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। रात में अधिकतर बादल छाए रहेंगे। उत्तर-पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी।
मौसम विभाग के अनुसार आसमान में अधिकतर बादल छाए रहेंगे। पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं हमारे मौसम को प्रभावित करेंगी। दिन में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहने का अनुमान है। दिन में बारिश होने की संभावना है। रात में भी आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। उत्तर दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार 2 अप्रैल का तापमान 24 से 38 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। जबकि शुक्रवार 3 अप्रैल का तापमान 23 से 37 डिग्री के बीच, शनिवार 4 अप्रैल का तापमान 22 से 33 डिग्री के बीच, रविवार 5 अप्रैल का तापमान 20 से 33 डिग्री के बीच और सोमवार 6 अप्रैल का तापमान 20 से 34 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। बारिश की कोई संभावना नहीं है। 5 अप्रैल, रविवार को बारिश होने की संभावना है।
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