कन्नौज में अखिलेश यादव ने कहा कि  केरोसिन तेल फिर बिकने लगा

एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि अभी आस्तीनी चैनल से बचने की आवश्यकता है। यह आस्तीनी चैनल छोटे चैनलों को खा जा रहे हैं। छोटे चैनलों के लिए विशेष योजना चलाई जाएगी। बीबीसी का उदाहरण देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भविष्य में पत्रकारों को मालिक बनाने का काम किया जाएगा। जो पत्रकार मालिकों के नीचे काम कर रहे हैं, कभी-कभी उनकी नौकरी छीन ली जाती है। जितनी सच्चाई से हम न्यूज़ लिखेंगे, उतना ही प्रशासन अच्छा होगा। बीजेपी के लोग सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन को खा जा रहे हैं।