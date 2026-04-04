नवाब सिंह यादव रेप कांड: महिला सहआरोपी को पुलिस ने साध्वी के रूप में पकड़ा, करा चुकी है पिंडदान

Kannauj Nawab Singh Yadav Rape Case: कन्नौज में पुलिस ने नवाब सिंह यादव रेप केस मामले में सहआरोपी बनाई गई पूजा तोमर को गिरफ्तार किया है। जिसकी भेष-भूषा देखकर पुलिस चौक गई। गैंगस्टर की आरोपी साध्वी के भेष में घूम रही थी। भगवा वस्त्र धारण किए थी। जो जमानत में बाहर थी, अदालत में नियमानुसार हाजिर न होने के कारण उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के माध्यम से जेल भेज दिया। आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। मामला कन्नौज के चर्चित नवाब सिंह रेप कांड से जुड़ा है।