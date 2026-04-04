6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कन्नौज

नवाब सिंह यादव रेप कांड: महिला सहआरोपी को पुलिस ने साध्वी के रूप में पकड़ा, करा चुकी है पिंडदान

Female gangster arrested by police in guise of Sadhvi: कन्नौज में सपा से पूर्व ब्लाक प्रमुख नवाब सिंह यादव रेप केस मामले में सह आरोपी बनाई गई महिला को पुलिस ने साध्वी के देश में गिरफ्तार किया जो जमानत मिलने के बाद अंडरग्राउंड हो गई थी।

2 min read
Google source verification

कन्नौज

image

Narendra Awasthi

Apr 03, 2026

पूजा तोमर और नवाब सिंह यादव, फोटो सोर्स- X वायरल फोटो

फोटो सोर्स- X वायरल फोटो

Kannauj Nawab Singh Yadav Rape Case: कन्नौज में पुलिस ने नवाब सिंह यादव रेप केस मामले में सहआरोपी बनाई गई पूजा तोमर को गिरफ्तार किया है। जिसकी भेष-भूषा देखकर पुलिस चौक गई। गैंगस्टर की आरोपी साध्वी के भेष में घूम रही थी। भगवा वस्त्र धारण किए थी। जो जमानत में बाहर थी, अदालत में नियमानुसार हाजिर न होने के कारण उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के माध्यम से जेल भेज दिया। आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। मामला कन्नौज के चर्चित नवाब सिंह रेप कांड से जुड़ा है।

जमानत पर छूटने के बाद हो गई थी अंडरग्राउंड

उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पुलिस ने गैंगस्टर पूजा तोमर को गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर नवाब सिंह यादव के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे में सह-आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था; जमानत मिलने के बाद वह बाहर आई थी। इसके बाद वह दोबारा अदालत में हाजिरी नहीं लगाई। पुलिस लगातार पूजा तोमर को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी, जो अब साध्वी बन चुकी थी।

साध्वी की भेष में अदालत में लाया गया

नियमानुसार हाजिर न होने के कारण अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। तबसे पुलिस लगातार पूजा तोमर की तलाश में थी। जिसे साध्वी के भेष में गिरफ्तार किया गया। जिसे कोर्ट के माध्यम से अनौगी खेल में रखा गया है। ‌

जमानत पर छूटने के बाद बन गई साध्वी

बताया जाता है जमानत छूटने के बाद पूजा तोमर ने प्रवज्ञा ले ली थी। पूजा तोमर के वकील अभिषेक द्विवेदी के अनुसार पूजा तोमर का पिंडदान भी हो चुका है और अब वह साध्वी ही बन गई है। पुलिस ने पूजा तोमर को साध्वी के भेष में ही अदालत के सामने पेश किया, जहां से जेल भेजने का आदेश दिया गया है।

पाक्शो और गैंगस्टर एक्ट में की गई थी कार्रवाई।

कन्नौज में समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लाॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव के रेप कांड मामले में पूजा तोमर को सह-आरोपी बनाया गया था, जिनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और पाक्शो एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी। पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन पूजा तोमर को चार महीने बाद दोनों ही मामले में जमानत मिल गई थी।

जमानत मिलने के बाद अंडरग्राउंड हो गई थी पूजा तोमर।

जमानत मिलने के बाद पूजा तोमर गायब हो गई। अदालत की तारीख में भी नहीं गई। लगातार फरार में रहने के बाद अदालत ने गैंगस्टर एक्ट और पाक्सो एक्ट में गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इसके बाद लगातार पुलिस तलाश कर रही थी। पुलिस ने गिरफ्तार कर पूजा को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अगली तारीख 6 अप्रैल लगाई गई है। ‌

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

03 Apr 2026 09:10 pm

Published on:

03 Apr 2026 09:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kannauj / नवाब सिंह यादव रेप कांड: महिला सहआरोपी को पुलिस ने साध्वी के रूप में पकड़ा, करा चुकी है पिंडदान

बड़ी खबरें

View All

कन्नौज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘सिर्फ कब्रिस्तान बनवा रहे…’ बीजेपी विधायक का अखिलेश यादव पर तीखा हमला, लगाए गंभीर आरोप

बीजेपी विधायक का अखिलेश यादव पर हमला
कन्नौज

बिलख उठे माता-पिता: 16 घंटे से गायब 3 साल की मासूम बच्ची बोरी के अंदर मिली, सिर और चेहरे पर चोट के निशान

फोटो सोर्स- पत्रिका
कन्नौज

तापमान 38 डिग्री पास, पश्चिमी विक्षोभ से मौसम हुआ मेहरबान, बारिश का भी अनुमान

तापमान 30 डिग्री के पास, फोटो सोर्स- पत्रिका
कन्नौज

Kannauj में प्रोटोकॉल विवाद: मंत्री असीम अरुण को इंतजार कराना पड़ा भारी, डीएम को लिखा पत्र

कन्नौज में मंत्री को इंतजार पड़ा भारी, नाराज़ होकर कार्यक्रम से लौटे असीम अरुण (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
कन्नौज

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: दूसरे की जगह शादी करने बैठा युवक, मंडप छोड़ भागा, शिकायतकर्ता को मिल रही धमकी

फोटो सोर्स- ChatGPT
कन्नौज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.