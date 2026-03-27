स्वास्थ्य विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चली अश्लील वीडियो; अधिकारी रह गए सन्न!

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो जिस ID से यह वीडियो चलाया गया था उसकी जानकारी साइबर सेल को उपलब्ध करा दी गई है। शासन ने इस घटना को गंभीर लापरवाही मानते हुए स्वास्थ्य महानिदेशालय से विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इसमें कोई लॉगिन नहीं था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जैसे ही अचानक यह वीडियो चलने लगा उसे तुरंत बंद कर दिया गया। हालांकि जैसे ही वीडियो चला तो अधिकारी सन्न रह गए।