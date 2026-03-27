27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

एक धर्म को एकमात्र सच्चा बताना अन्य धर्मों का अपमान: इलाहाबाद HC

Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी करते हुए कहा है कि एक धर्म को एकमात्र सच्चा बताना अन्य धर्मों का अपमान है। कोर्ट के मुताबिक इस तरह का बयान अन्य धर्मों का 'अपमान' माना जा सकता है।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Harshul Mehra

Mar 27, 2026

allahabad high court said that declaring one religion as only true one is an insult to other religions

इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी। (File Photo)

Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने (Allahabad High Court) ने कहा है कि धर्मनिरपेक्ष भारत में किसी भी व्यक्ति द्वारा यह दावा करना कि कोई एक विशेष धर्म ही “एकमात्र सच्चा धर्म” है, पूरी तरह से गलत है। कोर्ट के अनुसार इस तरह का बयान अन्य धर्मों का 'अपमान' माना जा सकता है।

Prayagraj News: कोर्ट ने किया याचिका को खारिज

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी टिप्पणी प्रथम दृष्टया IPC की धारा 295 A के अंतर्गत अपराध है। इसी टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव (Justice Saurabh Srivastava) की पीठ ने मऊ (Mau) के रेवरेंड फादर विनीत विंसेंट परेरा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी।

Uttar Pradesh News: क्या है याचिकाकर्ता पर आरोप?

याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण कृत्य करते हुए किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से उसके धर्म और धार्मिक मान्यताओं का अपमान किया। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष का कहना है कि आरोपी प्रार्थना सभाओं के दौरान अक्सर एक धर्म को ही सही या सच्चा धर्म बताते थे, जिससे अन्य धर्मों के अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंची।

UP News: कोई अवैध मतांतरण नहीं

जांच अधिकारी ने अपनी जांच में यह निष्कर्ष निकाला कि मामले में कोई अवैध मतांतरण नहीं हुआ था। इसके बावजूद पुलिस ने अन्य धर्मों की आलोचना करने के आरोपों को लेकर आरोपपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। याची के वकील ने दलील दी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना ही आरोपपत्र का संज्ञान ले लिया। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि मामले में साक्ष्यों का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है और निचली अदालत को इस स्तर पर केवल यह देखना होता है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं।

Prayagraj: न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने क्या कहा?

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने कहा, '' भारत एक ऐसा देश है, जहां संविधान द्वारा परिभाषित धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था के तहत सभी धर्मों और विश्वासों के लोग साथ रहते हैं। ऐसे में किसी भी धर्म के बारे में यह दावा करना कि वही एकमात्र सच्चा धर्म है, गलत है, क्योंकि इससे अन्य धर्मों का अपमान होता है।''

ये भी पढ़ें

‘सपा ने राजू पाल के हत्यारों को सिर-आंखों पर रखा’, अखिलेश यादव को पंकज चौधरी की खरी-खरी!
लखनऊ
pankaj chaudhary on akhilesh yadav statement what he say about pooja pal husband raju pal

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

high court

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Mar 2026 01:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / एक धर्म को एकमात्र सच्चा बताना अन्य धर्मों का अपमान: इलाहाबाद HC

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सूबेदारगंज से बांद्रा टर्मिनस के बीच ग्रीष्मकालीन सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन, जानें टाइम टेबल और शेड्यूल

फोटो सोर्स- पत्रिका
प्रयागराज

Prayagraj Murder: पत्नी, पति पर अलग रहने के लिए बना रही थी दबाव, पति से की मारपीट

फोटो सोर्स-पत्रिका
प्रयागराज

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आशुतोष महाराज, हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

प्रयागराज

‘साधु-संतों को परेशान करता है…’आशुतोष ब्रह्मचारी को लेकर कृष्ण जन्मभूमि के याचिकाकर्ता ने उठाए सवाल

आशुतोष ब्रह्मचारी पर खड़े हुए सवाल
प्रयागराज

यूपी पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट, हाईकोर्ट में सुनवाई टली, क्या समय पर होंगे चुनाव?

क्या समय पर होंगे चुनाव?
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.