एक धर्म को एकमात्र सच्चा बताना अन्य धर्मों का अपमान: इलाहाबाद HC

जांच अधिकारी ने अपनी जांच में यह निष्कर्ष निकाला कि मामले में कोई अवैध मतांतरण नहीं हुआ था। इसके बावजूद पुलिस ने अन्य धर्मों की आलोचना करने के आरोपों को लेकर आरोपपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। याची के वकील ने दलील दी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना ही आरोपपत्र का संज्ञान ले लिया। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि मामले में साक्ष्यों का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है और निचली अदालत को इस स्तर पर केवल यह देखना होता है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं।