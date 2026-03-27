‘सपा ने राजू पाल के हत्यारों को सिर-आंखों पर रखा’, अखिलेश यादव को पंकज चौधरी की खरी-खरी!

अखिलेश यादव ने कहा कि BJP की सरकार हमें आपको सिर्फ लाइन में लगाना जानती है। अब LPG किल्लत हुई तो सरकार ने क्या किया…14 किलो के सिलेंडर को 10 किलो का कर दिया। अगर सिलेंडर 10 किलो का किया है तो उत्पादन भी बढ़ाएं। कम से कम 1.5 गुना करें। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में यूपी की जनता को सिर्फ ठगा गया, यूपी की BJP सरकार ने जितने भी MoU हुए हैं सब गलत है और सभी की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी कंपनियों से करार किया गया जिसकी कोई पहचान ही नहीं है। दरअसल, अखिलेश यादव उस पुच AI कंपनी पर सवाल उठा रहे थे जिसकी हैसियत 43 लाख रुपए थी उसके साथ कैसे 25 हजार करोड़ रुपए के निवेश का करार किया गया।