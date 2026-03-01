नवरात्रि में सीएम योगी का अलग अंदाज: मंदिरों में पूजा, विकास योजनाएं और जनता से सीधा संवाद

कुल मिलाकर, चैत्र नवरात्रि के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि एक ऐसे नेता के रूप में उभरकर सामने आई, जो आध्यात्म, प्रशासन और जनसेवा का संतुलित संगम है। उन्होंने यह साबित किया कि एक जनप्रतिनिधि केवल नीतियों तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह समाज की आस्था, संस्कृति और विकास का भी मार्गदर्शक बन सकता है। उनकी कार्यशैली ने यह स्पष्ट किया कि ‘सेवा’ और ‘संस्कार’ के साथ यदि शासन किया जाए, तो विकास और विश्वास दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। यही कारण है कि प्रदेश की जनता के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और वे एक मजबूत, संवेदनशील और दूरदर्शी नेता के रूप में स्थापित हो रहे हैं।