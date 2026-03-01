नवरात्रि में सीएम योगी का अलग अंदाज: मंदिरों में पूजा, विकास योजनाएं और जनता से सीधा संवाद

चैत्र नवरात्रि में निखरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहुआयामी छवि: संत, सेवक और सशक्त प्रशासक का संगम (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Chaitra Navratri 2026: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैत्र नवरात्रि के अवसर पर एक बार फिर अपनी बहुआयामी छवि का सशक्त प्रदर्शन किया। इस दौरान वे केवल एक प्रशासक के रूप में ही नहीं, बल्कि एक संत, समाजसेवी और सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में भी प्रदेशवासियों के सामने उभरे। आध्यात्मिक आस्था, जनसेवा और विकास के संतुलन ने उनकी कार्यशैली को और अधिक प्रभावशाली बना दिया।
चैत्र नवरात्रि से पूर्व और इसके दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों और धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया। इस क्रम में उन्होंने आस्था के केंद्रों पर पहुंचकर विधिवत पूजा-अर्चना की और प्रदेश की समृद्धि, शांति एवं सुख-समृद्धि की कामना की। गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में उन्होंने मां दुर्गा के चरणों में शीश झुकाया और श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा व सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
नवरात्रि के दौरान योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली में आध्यात्म और प्रशासन का अद्भुत समन्वय देखने को मिला। एक ओर वे मंदिरों में पूजा-अर्चना करते नजर आए, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुखिया के रूप में उन्होंने विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। उन्होंने विभिन्न जनपदों का दौरा कर न केवल योजनाओं का उद्घाटन किया, बल्कि स्थानीय जनता से संवाद कर उनकी समस्याओं को भी सुना।
नवरात्रि की प्रथमा तिथि पर अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति विशेष रही। यहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के साथ पूजन-अर्चन किया। सप्तमी तिथि पर देवीपाटन स्थित मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन-पूजन कर उन्होंने अपनी आस्था प्रकट की। अष्टमी और नवमी के अवसर पर गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में हवन-पूजन और कन्या पूजन कर उन्होंने परंपराओं का निर्वहन किया। इस दौरान श्रीरामलला के प्राकट्योत्सव में शामिल होकर उन्होंने धार्मिक आस्था को और मजबूती प्रदान की।
मार्च माह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव, राम और कृष्ण की पावन स्थलीयों का भी भ्रमण किया। उन्होंने वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ धाम और कालभैरव मंदिर में दर्शन किए। इसके अलावा मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि तथा अयोध्या में श्री रामलला के दरबार में पहुंचकर उन्होंने प्रदेश की उन्नति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इन यात्राओं के माध्यम से उन्होंने यह संदेश दिया कि आध्यात्मिक चेतना और विकास का मार्ग एक-दूसरे के पूरक हैं। एक संत के रूप में उनकी आस्था और एक मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जिम्मेदारियां, दोनों का संतुलन इस दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई दिया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान युवाओं और समाज के विभिन्न वर्गों को महत्वपूर्ण संदेश भी दिए। उन्होंने स्मार्टफोन के अत्यधिक उपयोग और नशे की प्रवृत्ति से दूर रहने की सलाह देते हुए कहा कि युवा अपने समय का सदुपयोग करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें।
राजस्थान के जालोर और चित्तौड़गढ़ में आयोजित कार्यक्रमों में उन्होंने सनातन संस्कृति की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि यह संस्कृति अनादि और अमर है। उन्होंने इतिहास के उदाहरण देते हुए समाज को अपनी जड़ों से जुड़े रहने का संदेश दिया।
मुख्यमंत्री ने अपने ‘नर सेवा-नारायण सेवा’ के मूल मंत्र को भी प्राथमिकता दी। उन्होंने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास किया। गोरखपुर और लखनऊ में आयोजित ‘जनता दर्शन’ कार्यक्रमों में उन्होंने लोगों की समस्याओं को सीधे सुना और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। इसके तहत आर्थिक सहायता, रोजगार के अवसर और सुरक्षा से संबंधित पहल को बढ़ावा दिया गया। साथ ही, कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटे श्रद्धालुओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सरकार की संवेदनशीलता का परिचय दिया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान विकास कार्यों को भी गति दी। उन्होंने विभिन्न जिलों में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और नवचयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। नर्सिंग अधिकारियों, खिलाड़ियों और अन्य वर्गों को रोजगार उपलब्ध कराकर उन्होंने प्रदेश के युवाओं के भविष्य को सशक्त बनाने का प्रयास किया। खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि और सम्मान देकर उन्होंने खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया। वहीं, गरीब परिवारों को आवास और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया।
नवरात्रि से पूर्व मुख्यमंत्री ने मां विंध्यवासिनी धाम, मां शाकुंभरी मंदिर सहित कई प्रमुख धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया। इन यात्राओं के माध्यम से उन्होंने न केवल अपनी आस्था व्यक्त की, बल्कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं का भी जायजा लिया। प्रदेश के बाहर हरियाणा और राजस्थान में भी उनकी आध्यात्मिक यात्राएं चर्चा का विषय रहीं। इन यात्राओं ने उनके व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाया।
कुल मिलाकर, चैत्र नवरात्रि के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि एक ऐसे नेता के रूप में उभरकर सामने आई, जो आध्यात्म, प्रशासन और जनसेवा का संतुलित संगम है। उन्होंने यह साबित किया कि एक जनप्रतिनिधि केवल नीतियों तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह समाज की आस्था, संस्कृति और विकास का भी मार्गदर्शक बन सकता है। उनकी कार्यशैली ने यह स्पष्ट किया कि ‘सेवा’ और ‘संस्कार’ के साथ यदि शासन किया जाए, तो विकास और विश्वास दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। यही कारण है कि प्रदेश की जनता के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और वे एक मजबूत, संवेदनशील और दूरदर्शी नेता के रूप में स्थापित हो रहे हैं।
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