डिप्टी चीफ मिनिस्टर…नहीं…डिलीवरी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं केशव प्रसाद, अखिलेश यादव ने कसा तंज

अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा, 'अगर डिप्टी सीएम दावा कर रहे हैं कि कहीं कोई कमी नहीं है और जिसे जरूरत हो वो उन्हें सूचना दे दे, तो उन्हें अपना फोन नंबर सोशल मीडिया पर डाल देना चाहिए। अगर किसी को सिलेंडर, पेट्रोल या डीजल की जरूरत हो, तो उपमुख्यमंत्री उसे उपलब्ध कराएं।' सपा प्रमुख ने आगे जोड़ा कि यदि सरकार कह रही है कि कमी नहीं है, तो इसका सीधा मतलब है कि भाजपा के लोगों ने या खुद उपमुख्यमंत्री ने बड़े पैमाने पर इन चीजों का भंडारण और जमाखोरी कर रखी है।