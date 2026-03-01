आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, कार और ट्रैक्टर की टक्कर में दो की मौत,

Agra Lucknow Expressway Accident: उन्नाव के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा हो गया जब तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई। घटना के समय ट्रैक्टर ट्राली एक्सप्रेसवे की ड्यूटी में लगी हुई थी। जिसमें यूपीडा का एक कर्मचारी भी घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस और यूपीडा की टीम ने राहत और बचाव कार्य चलाया। कार में फंसे दोनों लोगों को बाहर निकल गया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस संबंध में थाना पुलिस ने बताया कि मृतकों की शिनाख्त कर ली गई है। बुलंदशहर के रहने वाले हैं। पारिवारिक जनों को घटना की जानकारी दी गई। ‌औरास थाना क्षेत्र की है।‌