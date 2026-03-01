आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, कार और ट्रैक्टर की टक्कर में दो की मौत,

फोटो सोर्स- पत्रिका
Agra Lucknow Expressway Accident: उन्नाव के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा हो गया जब तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई। घटना के समय ट्रैक्टर ट्राली एक्सप्रेसवे की ड्यूटी में लगी हुई थी। जिसमें यूपीडा का एक कर्मचारी भी घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस और यूपीडा की टीम ने राहत और बचाव कार्य चलाया। कार में फंसे दोनों लोगों को बाहर निकल गया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस संबंध में थाना पुलिस ने बताया कि मृतकों की शिनाख्त कर ली गई है। बुलंदशहर के रहने वाले हैं। पारिवारिक जनों को घटना की जानकारी दी गई। औरास थाना क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उस समय बड़ा हादसा हो गया। जब बुलंदशहर से लखनऊ आ रही होंडा अमेज कार ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई जो सफाई कार्य में लगी हुई थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कार में चालक सहित दो लोग बैठे थे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई थी।
औरास थाना पुलिस ने बताया...
मौके पर पहुंची औरास पुलिस ने दोनों के शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। मुझको के शिनाख्त का प्रयास किया गया लेकिन शुरुआत में सफलता नहीं मिली। घटना आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 265 की है। बताया जाता है ट्रॉली एक्सप्रेसवे की सफाई कर में लगी थी। जुपिटर की टीम ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को मुख्य मार्ग से हटा दिया। घटना के समय यूपीडा की ट्रैक्टर ट्राली सफाई कार्य में लगी थी।
इस संबंध में औराश थाना प्रभारी ने बताया कि मृतकों की शिनाख्त हो गई है जो बुलंदशहर के रहने वाले हैं मृतकों में पूर्व अध्यक्ष पति अजमल छोटे और उनका ड्राइवर शामिल है। जो बुलंदशहर के पहासू के रहने वाले हैं। घटना की जानकारी मृतक परिजनों को दी गई। दुर्घटना की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजन उन्नाव के लिए निकल चुके हैं।
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