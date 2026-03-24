भाजपा कार्य समिति की घोषणा: नवीन सिंह बनाए गए जिला उपाध्यक्ष

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भाजपा ने जिला कार्य समिति की घोषणा की है। जिसमें नवीन सिंह को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके पहले जिला कार्यालय प्रभारी, जिला संयोजक श्रमिक प्रकोष्ठ, जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा, जिला प्रभारी आईटी एवं सोशल मीडिया और जिला संयोजक प्रचार प्रसार के पद पर कार्य कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के निर्देशों के अनुसार कार्य करना और पार्टी को मजबूत बनाना उनका लक्ष्य है। इस संबंध में रवि शंकर मिश्रा ने बताया कि नवीन सिंह को उनकी मेहनत का फल मिला है। वह लोगों के सुख-दुख में हमेशा खड़े रहते हैं।